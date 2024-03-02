В рамках 19-го туру УПЛ 2023/24 Колос приймає Рух, Минай зіграє з Металістом 1925, а Ворскла – з Вересом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Рух

Колос на зборах змінив схему, відмовившись від трьох захисників і почавши працювати в 4-2-3-1. Додатковий гравець у атаці та новий форвард (найдорожчий в історії клубу) натякали, що ковалівці бажають змінити стиль на агресивний – втім, перший же матч після відновлення сезону повернув усіх на землю. Ярослав Вишняк не збирається перетворювати свій колектив у Манчестер Сіті.

До поєдинку з Вересом його підопічні підходили з 10 пропущеними й 11 забитими голами за 18 турів. Це – найкраща оборона й найслабша атака УПЛ. У Рівному "хлібороби" покращили статистику, вигравши з рахунком 2:0, однак загалом розчарували. У першому таймі виникала значна кількість помилок позаду (не було Бурди), а протягом всього матчу моментів виникало дуже мало. Якби не індивідуальні помилки суперника, ніяких голів би Колос не забив.

Звісно, це лише початок, але стилістичних змін у Колосі не сталося. Це все той же орієнтований на оборонний блок і контратаки колектив, який витискає максимум з мінімуму. Для Руха це неприємна особливість – львів'яни у поєдинку з Поліссям продемонстрували проблеми в обороні (особливо в зонах завершення), допустивши низку грубих помилок у штрафному.

Підопічні Віталія Пономарьова досить активно пресингують і намагаються розвиватись у бік активнішої роботи на м'ячі. Втім, вони досить вразливі для швидких контратак. Що найбільш прикро, Рух має кадрові проблеми – Сапуга на зборах порвав хрести, Едсона довелося відправити до оренди в мексиканський Хуарес, а Довгий перейшов у Заглємбе. Крім того, Соломон-Отабор взагалі не награвався на зборах.

Замінити цих виконавців покликані молоді виконавців. Не те, щоб у Львові були проти, але середній вік команди опустився нижче 22 років – логічно, що 19-20 річні хлопці помиляються й не витримують тиск протягом всього матчу. Тим не менш, із Поліссям команда зіграла внічию, а значить недооцінювати "жовто-чорних" не можна.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга, Паньків, Слюсар – Рангел

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Рух

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуріков – Мілько, Демченко – Топалов, Тотовицький, Велетень – Паулаускас

Рух: Герета – Сич, Слюбик, Дідик, Лях – Підгурський – Квасниця, Пастух, Федор, Плюмен – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Важко робити прогнози на подібні матчі. Втім, коли справа доходить до Колоса, то можна хоча б прогнозувати кількість голів – найімовірніше, їх буде менше трьох. У всьому іншому балом правитиме рандом, хоча фаворитами все ж слід визнати ковалівців. У них ширший і збалансованіший склад.

Минай – Металіст 1925

Минай міг би претендувати на статус головної сенсації попереднього туру, однак Олександрія все ж затьмарила закарпатців. Хоча тут як подивитись – Руслан Ротань не втрачав 13 гравців за зиму та не підписував 9 замість них, і не тримався на останній позиції у таблиці. До того ж, Шахтар був втомлений після Франції. "Мирова" зі "спортклубівцями" на Дніпро-Арені в такому розрізі виглядає більш несподіваною, ніж горе-нічия олександрійців.

Причому Минай цілком заслужив на своє очко. Підопічні Желько Любеновіча навіть могли виграти, однак арбітри не помітили вихід Волинця за лінію при відбитому пенальті. Загалом, "лисиці" продемонстрували хорошу організацію й агресію, не соромлячись пресингувати СК Дніпро-1 – це і принесло успіх.

Саме тому Металіст 1925 не повинен очікувати на легку прогулянку. Тим паче, що перебудова на 4-4-2 ромб вимагає хорошої зіграності, а пресинг Віктора Скрипника дуже виснажливий. Ворскла під його керівництвом рідко витримувала темп хоча б до 60-ї хвилини (і це у матчах проти рівних собі чи аутсайдерів), а склад харків'ян навряд чи можна назвати сильнішим.

А зламувати доведеться не оборону Динамо, від якої так чи інакше чекаєш на помилку під тиском. Минай захищається п'ятіркою захисників і буде насичувати центр. Ці нюанси дещо нівелюються нижчим класом та слабким рівнем зіграності, однак для стримування СК Дніпро-1 сил вистачило. З іншого боку, Металіст 1925 починав проти Динамо настільки агресивно, що навіть гранд не витримував.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак – Вачіберадзе

Дискваліфіковані: Кораблін – Борячук

Орієнтовні склади на матч Минай – Металіст 1925

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Нємчанінов – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Імереков, Курило, Фарина – Червак – Габелок, Гармаш, Русин – Юсов, Сидоров

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Матч обіцяє бути цікавим. Спрогнозувати точний його перебіг важко, але чомусь не віриться у велику кількість голів. Металіст 1925 тільки починає розвивати нову ігрову модель (та ще й залишився без критично важливого Борячука), а Минай щільно захищається.

У цьому поєдинку слід очікувати або на нічию, або на перемогу якоїсь із команд при тотал менше 2,5.

Ворскла – Верес

Ворскла провела доволі активну зиму. Клуб підписав кількох легіонерів-ноунеймів, про істинну силу яких ми дізнаємось навесні. Прийшли вінгер Мякушко й форвард Ковталюк, яких "ховав" полтавців у Лізі конференцій за Ділу. Сергій Долганський перебудувався на схему 4-2-3-1 і перевів флангового Бацулу в центр оборони (Андрій раніше часто грав вінгера).

Цікаво? Так, але перший млинець виявився гливким. У дебютному матчі коуч-дебютант поступився Зорі, проблеми якої можна перераховувати до вечора. Нічого особливого про футбол "зелено-білих" поки сказати не можна – так, були якісь спроби накривати суперника інтенсивним пресингом, були високі повернення м'яча, але ідей на чужій третині поля команда не мала. Зате пропустила 4 удари після 5 подач зі стандартів.

Верес теж почав з новим коучем – Олегом Шандруком. Під нього керівництво збільшило глибину складу – рівняни орендували Янакова, Морозка та Шастала у Полісся, взяли на контракт Сміяна, Банаду й Мельника, і навіть підписали чорногорського форварда. Крім того, були запрошені сучасні помічники (зокрема, аналітиків).

От тільки все це не допомогло у матчі з Колосом. Хоча перший тайм виглядав досить непогано, а два пропущених голи по перерві стали наслідком індивідуальних помилок. Керівництво особливо не критикувало штаб і футболістів – в команді просто зробили висновки й пішли далі (зокрема, вирішили використовувати довші шипи на бутсах). Верес вірить у свій проект.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Крупський (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Верес

Ворскла: Ісенко – Пердута, Рамірес, Бацула, Корнієнко – Челядін, Скляр – Кане, Феліпе, Мякушко – Степанюк

Верес: Когут – Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Банада, Кучеров – Шастал, Сікейра, Дахновський – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Абсолютно непередбачуваний матч. Ворскла має певну перевагу в рівні складу – тут більше легіонерів та футболістів з досвідом. Але чи виглядає ця перевага настільки великою, щоб очікувати на перемогу полтавців? Поки що сказати про це важко.

Ми не рекомендуємо робити ставки у цьому поєдинку. Тут дуже багато вирішить рандом.

Динамо – Чорноморець: анонс матчу УПЛ