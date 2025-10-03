Колос – Рух

Безпрограшна серія ковалівців у чемпіонаті нараховувала 6 матчів поточного сезону і ще 7 попереднього, однак тиждень тому вона добігла кінця. Кривдником Колоса став Металіст 1925. "Хлібороби" поступилися мінімально, але безапеляційно – як і очікувалось, без простору підопічні Руслана Костишина здулися.

Колос продовжив контракт з лідером команди

Нечисленні епізоди, в яких вдавалося розбігатися, докрутити не вдалося через слабкий перфоманс обох вінгерів. Те ж саме сталося у поєдинку з Вересом в позаминулому турі, однак там розкатали "нулі". Наставник ковалівців певною мірою навіть зрадів поразці, адже безпрограшна серія почала тиснути на команду – вона потребувала емоційної розрядки. Втім, навряд чи у Колосі погодяться на ще одну втрату очок.

Суперник не той. Рух програв шість матчів поспіль, причому чотири з них завершились із 2+ пропущеними голами. Після таких серій частенько вже йдуть звільнення, однак варто не забувати про контекст. Львів'яни вже зіграли з обома грандами, а також з сильним Металістом 1925 – та й ЛНЗ зараз претендує на єврокубки. Поразка ж від Епіцентра стала суцільним нещастям: суперник не награв на перемогу й заробив супервипадковий пенальті, а "жовто-чорні" свій 11-метровий не реалізували.

Реально жахливим був поєдинок з Оболонню, але в цілому Рух далекий від статусу безнадійного жмура. Після перших п'яти турів колектив тримався поза четвіркою аутсайдерів, якщо дивитись на статистику очікуваних голів – а в Кубку підопічні Івана Федика несподівано розгромили Полісся (3:0). Це не скасовує колосальних проблем в обороні та низьку кількість моментів, однак недооцінювати львів'ян теж неправильно.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Рух

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков – Еліас, Гагнідзе – Кане, Ррапай, Третьяков – Климчук

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Лях – Слюсар, Едсон – Квасниця, Притула, Клайвер – Фаал

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, перемога Колоса

Однозначно слід очікувати на "низовий" матч. Колос лишень двічі за сім турів забив більше одного гола, а Рух забив чотири всього. Тим не менш, фаворит у цій зустрічі простежується – і навіть можна спрогнозувати переможця. Колос має великі шанси на тріумф, враховуючи різницю в класі виконавців, довжині лавки й загальній інтенсивності.

Епіцентр – Зоря

Команда Сергія Нагоняка зі всіх сил бореться за збереження прописки в еліті. Епіцентр мав тільки один дійсно слабкий матч, програвши ЛНЗ у Черкасах, але і там колектив зміг додати після жахливого першого тайму. Загалом же кам'янчани дають бій усім – важко було навіть обом грандам, причому дебютант УПЛ не соромиться грати сміливо. Подільці високо пресингували Динамо, а з Кривбасом видали 4:5!

Доволі сильно Епіцентр відіграв і проти Кудрівки в попередньому турі. От тільки за всією цією ідилією немає результату – підопічні Сергія Нагорняка програли шість матчів із семи. Була також перемога над Рухом, однак тренер і сам визнав, що якістю там не пахло і це був відскок. Невдачі стали наслідком вкрай слабкої гри в обороні, адже там досвід УПЛ має тільки профільний вінгер Танчик.

Більше реальних голів пропустив тільки Рух, але за очікуваними лідирує саме "Епік". Сергій Нагорняк в останньому флеш-коментарі навіть почав матюкатись через підкати у власному штрафному, які він забороняє. Між тим, сьогодні його команді доведеться зустрітись з дуже серйозним опонентом – Зоря теж має проблеми в задній лінії, але в атакувальному аспекті луганці є одними з найяскравіших представників УПЛ.

Щоправда, підопічні Віктора Скрипника відчувають схожі з Колосом проблему – вони надзвичайно круті на просторі, а от злам "автобусів" дається важче. Але все ж краще: благо, є такі виконавці, як Мічін, Саленко та Анджукіч – вони дають хорошу динаміку відкривань і руху м'яча, володіють топ-передачами та ударом. Саме вони забезпечили розгром Полтави й перемогу над Кудрівкою.

Поразки від Колоса й Кривбаса теж пройшли за великої кількості моментів, однак у поєдинку з Оболонню тиждень тому луганці забуксували. Зоря розкатала "нулі" – не останню роль у цьому зіграли погані кроси Слесара. Цей факт дарує Епіцентру надію, хоча в цілому фаворит очевидний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Супряга (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Епіцентр – Зоря

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Кох – Себеріо – Хоакінет, Джовані, Миронюк, Кирюханцев – Борячук

Зоря: Сапутін – Жунінью, Джордан, Башіч, Вантух – Попара – Слесар, Мічін, Анджушіч, Саленко – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5, перемогу Зорі

Епіцентр здатний створити проблеми Зорі, адже команда створювала їх навіть Шахтарю з Динамо. На легку прогулянку луганці розраховувати не повинні – особливо з урахуванням своєї "скляної" оборони. Кам'янчанам до снаги забити бодай один гол.

Але навряд чи підопічні Сергія Нагорняка залишаться без пропущених. Враховуючи досвід попередніх поєдинків, важко повірити навіть у перемогу над Зорею – занадто вже потужна атака у Віктора Скрипника. Ризикнемо поставити на перемогу гостей і вже точно очікуємо на тотал більше 2,5.

