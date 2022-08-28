Колос здобув другу поспіль перемогу в УПЛ, цього разу обігравши Рух. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Колос – Рух на Футбол 24.

Вже на 5 хвилині Мілько гарматним ударом відкрив рахунок у зустрічі. Допоміг рикошет, через який м'яч сильно змінив траєкторію. Сич ще більш шикарним ударом ледь не вирівняв становище: його навіс з флангу полетів під поперечку – довелось рятувати голкіперу. Мілько після розіграшу кутового міг оформити дубль, але пробив над воротами.

Колос впевнено переміг Рух – Безбородько забив у дебютному матчі за ковалівців

В другому таймі Рух був більш активним в атаці, але на 83 хвилині Колос закрив питання щодо переможця. Болбат з центру поля класно закинув на Безбородька, який одним дотиком зупинив м'яч, а другим пробив під дальню стійку.

2:0 – друга перемога Колоса на старті сезону та набрав 6 пунктів, а от Рух вдруге поспіль програв та має 0 очок в активі.