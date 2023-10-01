Колос та Полісся поділили очки у матчі 9-го туру УПЛ. Читайте звіт про поєдинок Колос – Полісся на "Футбол 24".

Полісся завітало в гості до Колоса – житомиряни мали змогу наздогнати Шахтар на вершині турнірної таблиці. Втім, перший момент створили ковалівці: Демченко замикав простріл Болбата, але невдало. Полісся відповіло нагодою Будківського, але Пилип з розвороту пробив у захисника. Наступний момент виник лише під завісу першого тайму – Демченко спробував пробити здалеку, але не влучив у дальній кут.

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У другій половині Морозко міг вивести Полісся вперед ударом зі штрафного, але Фесюн відбив на кутовий. Колос відповів дальнім ударом Богданова, з яким впорався Бойко. Ще один момент у Будківського, але удар головою вийшов слабким і прямо у руки Фесюну. Після цього Полісся провело досить хаотичну атаку – Колос зумів не пропустити.

На 90-й хвилині Полісся ледь не скористалось помилкою захисту суперників, але Шастал не встиг віддати на когось з партнерів та загубив перспективну атаку. Смоляков потужно пробив здалеку – Монзуль вказала на кутовий, хоча гравці Колоса начебто не зачепили м'яч. В підсумку, гра так і завершилась нулями на табло.

Таким чином, Полісся набрало 16 очок та розташувалось на четвертій сходинці. Колос з 11 пунктами залишився дев'ятим.

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