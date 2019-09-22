Колос – Олександрія: анонс матчу УПЛ

В рамках 8-го туру УПЛ Колос приймає Олександрію. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Колос у минулому турі перервав свою 4-матчеву безвиграшну серію, в доволі нудному й рівному поєдинку дотиснувши Львів зусиллями Дениса Костишина. Ця звитяга повернула зухвалого новачка у першу шістку, однак футбол ковалівців поки що викликає занадто багато запитань. Команда все ще зберігає свою властивість "вибухати" й розривати суперника на швидкостях, а також добре працює зі стандартів та дальніми ударами, але загалом матчі Колоса спостерігати все важче. Не можна сказати, що Руслан Костишин бажає ставити примітивну гру, але класу та досвіду для якісного футболу проти досвідчених команд УПЛ новачкам бракує.

Зірковий час Костишина-молодшого у відеоогляді матчу Колос – Львів – 1:0

Олександрія програла Вольфсбургу: перемога "вовків" на класі, гідний футбол команди Шарана та динамівський привіт

Олександрія тиждень тому здобула вкрай переконливу перемогу над СК Дніпро-1, повернувшись у групу лідерів чемпіонату, після чого відкатала дуже непоганий виїзд до Вольфсбурга. Так, команда без шансів програла з рахунком 1:3, але сама система футбола "жовто-чорних" заслуговувала на повагу – вони класно пресингували суперника на чужій половині поля й доволі непогано закривалися у центрі. Питання залишаються лише щодо форми, в якій підопічні Володимира Шарана повернулися до України. Все ж, після виїзду й складного матчу проти команди Бундесліги сил має бути небагато, однак тренерський штаб явно виводив футболістів на пік форми саме під цей період. Словом, має бути цікаво.

"Родзинки"

– Олександрія під керівництвом Володимира Шарана проведе 150-й матч в УПЛ.

– Безнічийна серія містян з 26 травня триває в Чемпіонатах 9 ігор: 4 перемоги та 5 поразок.

– Клубна рекордна гольова гостьова серія Олександрії в УПЛ з 16 березня триває 9 ігор – 13 м’ячів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гавриш (Колос)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Колос – Олександрія

Колос: Яшков – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Поздєєв, Мілько – Морозко, Костишин, Волков – Лисенко

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Шастал – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Колос дуже важко створював моменти у матчі проти Львова, а у попередніх турах ситуація виглядала ще гірше. Команді Руслана Костишина важко тягатися з добре організованими й досвідченими колективами УПЛ, хоча бій вона дає усім. Олександрія ж зараз вийшла на пік форми, хоча після виїзду в Німеччину просто їй не буде. Тим не менш, "жовто-чорні" виглядають набагато сильніше за ковалівців, тож можна прогнозувати перемогу гостей.

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