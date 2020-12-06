Колос приймав Олександрію в рамках 12-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Олександрія отримала розкішний шанс відкрити рахунок, але Гречишкін не зумів реалізувати пенальті. Натомість Селезньов свою нагоду не змарнував і забив з 11-метрової позначки, на перерву Колос йшов у статусі переможця.

Колос розписав нічию з Олександрією у матчі з двома пенальті

У другому таймі підопічні Шарана все ж забили, відзначився Шастал. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Після 12-ти турів чемпіонату України Колос розташувався на 6-й сходинці, Олександрія – 8-ма.

Маріуполь – Динамо: Київ чекає Реброва з тривогою – вилучень мало, найкращий бомбардир УПЛ, натяки Луческу 4 гравцям