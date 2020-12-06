Колос – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
22:50 - Читать на русском
Колос приймав Олександрію в рамках 12-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
Дмитро Шастал 53’
53’ Дмитро Шастал
Олександрія отримала розкішний шанс відкрити рахунок, але Гречишкін не зумів реалізувати пенальті. Натомість Селезньов свою нагоду не змарнував і забив з 11-метрової позначки, на перерву Колос йшов у статусі переможця.
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У другому таймі підопічні Шарана все ж забили, відзначився Шастал. Фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Після 12-ти турів чемпіонату України Колос розташувався на 6-й сходинці, Олександрія – 8-ма.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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