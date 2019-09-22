Колос – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Колос та Олександрія не виявили сильнішого у перестрілці. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Олександрія.

Суперники обережно розпочали поєдинок без особливих загострень. Пожвавити гру вирішив арбітр та призначив пенальті у ворота Олександрії перед свистком на перерву. Денис Костишин впевнено реалізував стандарт.

Колос не втримав перемогу над Олександрією

В другому таймі ініціатива перейшла до рук гостей, що принесло свій результат на 68-й хвилині. Рахунок зрівняв Владислав Бабогло. Більше голів у матчі не було.

Бойова нічия принесла Колосу 11 очок і сьоме місце у турнірній таблиці, Олександрія з 13 пунктами посіла третю сходинку.

Шахтар мінімально переграв Десну й закріпив лідерство в УПЛ