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Колос – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

22 вересня 23:33 27 Читать на русском
Колос – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Колос – Олександрія – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Колос

Колос та Олександрія не виявили сильнішого у перестрілці. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Олександрія.

45’ Денис Костишин
 
Владислав Бабогло 68’
45’ Денис Костишин
68’ Владислав Бабогло

Суперники обережно розпочали поєдинок без особливих загострень. Пожвавити гру вирішив арбітр та призначив пенальті у ворота Олександрії перед свистком на перерву. Денис Костишин впевнено реалізував стандарт.

Колос не втримав перемогу над Олександрією

В другому таймі ініціатива перейшла до рук гостей, що принесло свій результат на 68-й хвилині. Рахунок зрівняв Владислав Бабогло. Більше голів у матчі не було.

Бойова нічия принесла Колосу 11 очок і сьоме місце у турнірній таблиці, Олександрія з 13 пунктами посіла третю сходинку.

Шахтар мінімально переграв Десну й закріпив лідерство в УПЛ

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Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ
22 вересня
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Відеоновини Колос Колос Колос - Олександрія Олександрія Олександрія
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