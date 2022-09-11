Колос – Металіст: анонс матчу УПЛ
Колос в рамках 4-го туру УПЛ приймає Металіст. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Колос і Металіст взяли хороший старт в УПЛ, набравши по 7 очок у стартових трьох турах. Ковалівці ще й майже не пропускають при цьому – Волинець у матчі з Минаєм тиждень тому навіть пенальті відбив, що допомогло отримати виклик у збірну.
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Щоправда, в тій же грі йому таки довелося вперше виймати м'яч із сітки, та і загалом заслуга оборони в успіху невелика. Суперники "хліборобів" мали катастрофічно слабку атаку, але все одно награли на 3 очікуваних голи (з урахуванням 11-метрового).
Колос награв на стільки ж. Команда Ярослава Вишняка попереду зовсім не вражає, хоча намагається активно працювати з м'ячем і володіти ініціативою. Після приходу Безбородька і його шикарного дебюту з дублем Руху здавалося, що справи підуть веселіше – втім, зустріч з Минаєм показала, що не все так просто. Точність пасів уперед і темп занадто низькі, щоб діяти першим номером і ламати оборонні "автобуси".
У зустрічі з Металістом ковалівці можуть отримати бажаний простір, адже харків'яни грають самі й дають грати іншим. Навіть скромний Інгулець мав кілька відрізків з домінуванням над "жовто-синіми". Тим не менш, підопічні Олега Ратія були гострішими й цікавішими в усіх поєдинках.
У попередньому турі вони взагалі створили сенсацію, розбивши Олександрію з рахунком 3:1 – і це при тому, що команда залишилась у меншості вже на 32-й хвилині.
Взагалі, Металіст поки що виглядає одним із найсимпатичніших колективів УПЛ. Попри втрату понад 20 футболістів (більшість з яких становили легіонери) харків'яни вміло працюють м'ячем, часто відкриваючи простір на чужій третині поля й створюючи дуже хороші моменти.
Так, домінувати з 65% володіння м'ячем, як рік тому в кубковому побоїщі Колоса, вже не вдасться (команда працює від контратак), але за цим футболом приємно спостерігати. Не вистачає тільки певної стабільності та якості в обороні, однак підписання Клименчука має покращити ситуацію.
Кадрова ситуація
Травмовані: –
Дискваліфіковані: Порох (Металіст)
Орієнтовні склади на матч Колос – Металіст
Колос: Волинець – Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець – Оріховський, Мілько – Болбат, Ільїн, М'якушко – Безбородько
Металіст: Рибка – Романюк, Мізюк, Федорів, Каплієнко – Ралюченко – Підлепенець, Панасенко, Танковський, Коркішко – Прядун
Прогноз "Футбол 24" – 1:1
Букмекери віддають невеличку перевагу Колосу, адже в рідних стінках ковалівці поки що тільки перемагають. Втім, робити якісь прогнози по цій грі майже нереально. Можна впевнено очікувати лише на голи, адже обидві команди мають проблем з обороною, але регулярно забивають – навіть якщо моментів взагалі немає.
В цілому, колективи рівні, тож можна ризикнути, поставивши на результативну нічию.
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