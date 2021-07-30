Новачок УПЛ міг відкривати рахунок вже на старті поєдинку – розкішні моменти змарнували Батюшин і Фабінью. Колос відповів ледь не перед свистком на перерву, коли Петров пробив поруч зі стійкою.

Колос здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925

Ковалівці дещо активізувались після відпочинку, але довго не могли пробити Сидоренка. Другі поспіль 0:0 для господарів виглядали цілком реально, якби не Денис Костишин. Син головного тренера Колоса зі "сліпої" передачі Ільїна поцілив точно поміж ніг голкіперу – 1:0.