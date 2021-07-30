Колос – Металіст 1925 – 1:0 – відео гола та огляд матчу
30 липня 23:52 - Читать на русском
Колос дотиснув Металіст 1925 у другому турі УПЛ. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі.
завершено
Новачок УПЛ міг відкривати рахунок вже на старті поєдинку – розкішні моменти змарнували Батюшин і Фабінью. Колос відповів ледь не перед свистком на перерву, коли Петров пробив поруч зі стійкою.
Колос здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925
Ковалівці дещо активізувались після відпочинку, але довго не могли пробити Сидоренка. Другі поспіль 0:0 для господарів виглядали цілком реально, якби не Денис Костишин. Син головного тренера Колоса зі "сліпої" передачі Ільїна поцілив точно поміж ніг голкіперу – 1:0.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter