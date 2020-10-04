Колос – Маріуполь

Колос непогано стартував у сезоні, давши бій Шахтарю, розгромивши Львів, перегравши Аріс в ЛЄ і втримавши перемогу над Рухом при грі резервом. Втім, після важкого поєдинку в Хорватії ковалівцям не вистачило сил дотиснути Інгулець. Це трохи дивно, адже у Руслана Костишина є якщо й не два, то точно півтора склади – він здорово використовував ротацію у перших матчах. Статистично ж помітно, що Колосу трохи щастило – при загальній справедливості здобутих результатів показники очікуваних голів та очок значно менші від реальних. В кубку ковалівці взагалі пройшли далі зі скрипом, здобувши мінімальну перемогу над Прикарпаттям.

Кучерук успішно дебютував у складі Колоса – права на гравця належать Динамо

Маріуполь повідомив термін відновлення Кащука – невтішні новини для чемпіона світу

Маріуполь після розгрому в першому матчі нового сезону відверто подобається. В активі підопічних Остапа Маркевича виїзні перемоги над Зорею та СК Дніпром-1 та нічия проти Ворскли – азовці стали першою командою, якій вдалося зупинити полтавську машину. Крім того, вони впевнено пройшли миколаївську Вікторію в Кубку. При цьому Маріуполь, згідно зі статистикою, ще й трішки не добрав голів в УПЛ. Загалом, цей колектив, при всіх нюансах клубної роботи, на футбольному полі виглядає симпатично – старається грати через пас, грамотно атакує вільні зони й швидко контратакує. Щоправда, позиційний наступ у Маріуполя поки що просідає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кащук (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Петерман (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Колос – Маріуполь

Колос: Волинець – Кравченко, Максименко, Гавриш, Чорноморець – Богданов, Задоя – Смирний, Костишин, Антюх – Селезньов

Маріуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Биков, Тищенко – Бондаренко, Чех – Топалов, Мишньов, Горбунов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Маріуполь орендував чергового гравця Шахтаря – таких вже більше десятка

Колос в останніх матчах ходить по тонкій кризі, більше беручи бажанням, ніж якістю. Іноді його не вистачає. Ковалівці потихеньку вкочуються на свій рівень середнячка, а от у Маріуполя відчувається певний запас міцності. Крім того, азовці вмотивовані на реванш за поразку в фіналі плей-офф за єврокубки. Існує дуже велика ймовірність, що Колос програє.

Олімпік – Олександрія

Олімпік круто розпочав новий чемпіонат, здобувши дві дуже переконливі перемоги над Минаєм та СК Дніпром-1 та давши бій обом грандам – щоправда, Шахтар і Динамо все одно переграли донеччан. Якщо забути про ці дві невдачі і подивитися тільки на матчі "олімпійців" проти собі подібних, то можна побачити не тільки позитивний результат, а й дуже агресивну та цікаву гру, в якій особливо виділяється Шахаб – він вже був визнаний найкращим футболістом туру згідно з даними Instat. Поки що команда Ігоря Климовського здається однією з головних темних конячок нового чемпіонату.

Кубок України: матч ВПК-Агро – Олімпік скасований через COVID-19 – подальша доля поєдинку невідома

Шаран – про розгром СК Дніпро-1: Знаємо, скільки вклали в цю команду під час міжсезоння

Олександрія нині виглядає дуже неоднозначно. Спочатку підопічні Володимира Шарана розгромили Маріуполь, потім програли Минаю та Ворсклі, але після цього розгромили СК Дніпро-1 та Інгулець (в Кубку) – причому всі перемоги "жовто-чорних" у новому сезоні були здобуті з рахунком 4:1. В усіх матчах цей колектив демонструє як банальність атак та проблеми в обороні, так і хороший пресинг з високою результативністю. Де тут справжня Олександрія, а де її справжні проблеми – поки що зрозуміти важко. Цим вона і становить складність для своїх суперників.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бухал (Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Олександрія

Олімпік: Кичак – Пасіч, Гришко, Снурніцин, Лебеденко – Політило, Бабенко – Беніто, Тейшейра, Завійський – Шахаб

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Олімпік виглядає стабільно, б'ючи рівних собі і отримуючи поразки від сильніших. Невідомо, наскільки сильніша Олександрія – вона і роздає очки аутсайдерам, і громить середняків та незручних суперників. В принципі, команди криють переваги один одного: донеччани агресивніші й збалансованіші, але у олександрійців вищий клас та ширший склад. При цьому обидва багато забивають. В таких випадках дуже вірогідною здається бойова нічия.

"Це те, що надягається на руки, коли холодно?": шанує Динамо, карав Ростов, але для збірної України – втрачений назавжди