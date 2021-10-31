В рамках 13-го туру УПЛ Колос приймає Львів, Рух у рідних стінах зустрінеться з Олександрією, а Металіст 1925 у Харкові зіграє проти Зорі. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Львів

Колос у перших чотирьох матчах під керівництвом Сергія Кузнєцова чергував поразки з перемогами, але в останніх трьох ковалівці потрапили під каток – Зоря, СК Дніпро-1 та Металіст розбили команду "всуху". В кожному випадку фіаско було безапеляційним, а Олександр Кучер (коуч харків'ян) ще й пройшовся по тактиці "хліборобів". Мовляв, їх немає сенсу пресингувати, адже своїми довгими передачами команда сама віддає м'яч.

Власне, в цьому і полягає проблема. Колос завжди грав прагматично, з виносами у контратаку, і весь його склад заточений під такий футбол – от тільки він перестав працювати. По-іншому цей колектив не грає. Сергій Кузнєцов тасує схеми, проводить ротацію, змінює тренувальний процес і вимагає від футболістів задуматись, але нічого не змінюється.

Втім, варто зазначити, що ситуація була б набагато веселішою, якби ковалівці реалізовували свої моменти (недобір становить вже 6,3 голів). "Хлібороби", при всіх своїх проблемах, створюють хороші гольові нагоди – і рано чи пізно статистика в цьому плані підрівняється. Але це ніяк не скасує тактичну бідність Колоса та його неготовність до протистояння з серйозними суперниками.

Львів поки що не можна віднести до цієї когорти, хоча підопічні Олега Дулуба дуже стараються. Після нічиї з Металістом 1925 та перемоги над Минаєм "містяни" лишень дивом не відібрали очки у СК Дніпра-1, а розгром від Динамо почався з голу у ворота киян. На днях команда прорвалася у чвертьфінал Кубка, перегравши у серії пенальті Альянс.

Цей колектив намагається правильно грати по лінії передач суперника, не пропускаючи його на хороші ударні позиції. Якість пострілів по воротах Львова низька, а загалом підопічні Олега Дулуба награли аж на сьоме місце в турнірній таблиці (за очікуваними очками) – втім, в реальності все сумно. 14 позиція, всього 7 залікових балів, 5,3 незабитих очікуваних голи і перебір за пропущеними на 6,7 голів, дуже низькі темп гри і точність передач – ось суть "містян". Спостерігати за їхнім футболом поки що дуже важко.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Грисьо (Львів)

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Львів

Колос: Волинець – Ром, Павловець, Новак, Саків – Задоя, Богданов – Ільїн, Костишин, Ренан – Сітчінава

Львів: Ільющенков – Зозуля, Лека, Брікнер – Бусько, Довгий, Чір'як, Якімець – Ернест, Альваро – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У таких матчах можливий будь-який результат. Обидві команди слабенькі, але не настільки, як здається. У обох проблеми з реалізацією, обороною та контролем гри. Тут усе може вирішити випадковий гол, хоча нічия теж не стане несподіванкою.

Зараз "мирова" влаштувала б Колос, та і Львову після двох поспіль поразок очко не завадить. Поставимо саме на цей результат.

Рух – Олександрія

Навіть страшно уявити, що це буде за матч. В першу чергу, через футбол Руха – львів'яни грають надзвичайно прагматично, з мінімальною кількістю моментів (награли всього на 6,7 очікуваних голів). В статистичному плані підопічні Леоніда Кучука нічим, крім низького показника xG, не виділяються, та і результати не можна назвати поганими чи хорошими. В останніх п'яти турах були нічиї із Зорею (яку сам Скрипник назвав "відскоком") та Минаєм, перемога над Маріуполем і поразка від Десни через гол на 90-й хвилині. Ну, і програш динамівцям.

Матчі рухівців дуже важкі для перегляду, але й Олександрія періодично видає нудні перформанси – як от з Вересом чи Минаєм. Нічийний поєдинок проти Десни в попередньому турі теж не потішив великою кількістю моментів (особливо в першому таймі). Існує ймовірність, що без Ковальця й Гриня команда сильно здасть у креативі, однак поки що "жовто-чорним" вдається тримати марку веселого колективу. У кубковій зустрічі цю куражність відчув на собі Металіст 1925, який несподівано ковтнув чотири голи, причому у трьох з них відзначився або взяв участь 20-річний Мустафаєв.

Ця звитяга показала, що списувати Олександрію з боротьби за топ-5 не варто. Поки що відставання від зони єврокубків становить всього 3 залікових бали, хоча там підібралася дуже сильна група претендентів. Не факт, що підопічні Юрія Гури мають завдання виходу в Європу, але бодай перервати 3-матчеву безвиграшну серію в УПЛ точно необхідно – для нинішніх "жовто-чорних" це занадто.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Дришлюк (Олександрія)

Травмовані: Дідик, Костевич – Ковалець, Гринь

Орієнтовні склади на матч Рух – Олександрія

Рух: Паньків – Сич, Стаменковіч, Мартинюк, Мисик – Карасюк, Федорчук – Бойчук, Притула, Климчук – Борячук

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Калюжний, Рибалка – Кирюханцев, Кожушко, Третьяков – Спінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко щось прогнозувати. Рух – прагматичний, в'язкий і непоступливий. У болото типового пострадянського футболу цей колектив здатний затягнути будь-кого. Олександрія значно яскравіша, але в атаці після втрати Ковальця й Гриня команда має лишень виноси та скидки під ривки. Та і оборона доволі вразлива (її сильно витягує Білик).

Нічия з Рухом здається цілком вірогідною, але в принципі тут можливі будь-які результати.

Металіст 1925 – Зоря

Центральний матч дня в УПЛ. По-перше, команди досить високо тримаються у турнірній таблиці – луганці перебувають у одному заліковому балі від третьої позиції, а харків'янам не вистачає трьох очок до топ-5. По-друге, обидва тренери намагаються ставити не бий-біжи, а осмислений футбол з контролем гри через передачі. Навіть мінуси цих колективів роблять зустріч цікавою: Зоря має проблеми з тривалістю володінь, але компенсує їх шаленим пресингом – Металіст 1925 же круто працює на м'ячі, але слабенько виглядає без нього.

"Жовто-сині" в останніх п'яти турах УПЛ не програли жодного матчу, здобувши чотири перемоги поспіль. З Маріуполем їм відверто пощастило, але в інших зустрічах результати були закономірними. Особливо яскравою виявилась звитяга над Інгульцем у рідних стінах (4:0), де стиль Валерія Кривенцова проявився максимально наглядно – як і крутість Дмитра Криськіва (однозначного відкриття сезону). Втім, посеред тижня команда примудрилася зазнати домашнього розгрому від Олександрії (1:4), пропустивши цілу торбу контратак.

Харків'янам не вистачає якісного пресингу й кадрів у задній лінії, аби контролювати матч повністю й не провалюватись у перехідних фазах. Це – однозначний плюс для Зорі, футбол якої крутиться навколо швидкого повернення м'яча й запуску його в контратаку. У топ-матчах УПЛ та в єврокубках цей стиль вже не виправдовує себе через постійне ослаблення складу, але для боротьби за топ-3 його все ще вистачає. Луганці у поточному сезоні переграли Ворсклу, Десну та СК Дніпро-1 – а це дуже серйозно.

Втім, слабка лінія оборони та ослаблена травмами опорна зона тягнуть Зорю вниз. Тут ще й клубні проблеми додалися – в заявку перестали потрапляти Кабаєв і Кочергін (найкращі футболісти в команді), а Сайядманеш дограє останні матчі за "чорно-білих". Віктор Скрипник якимось дивом вичавлює з команди останні краплі (йому навіть доводиться періодично відмовлятись від "ромба" в центрі поля), але в таких умовах осічки будуть траплятись все частіше й частіше.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Ткачук, Пономар, Жичиков, Голодюк, Дмитренко, Русин, Дерек – Вернидуб (під питанням), Громов (під питанням), Назарина, Шевченко

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Зоря

Металіст 1925: Сидоренко – Фабінью, Кверквелія, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Криськів, Батюшин, Ременюк – Марлісон

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський – Цвєк – Сайядманеш, Булеца, Громов – Шахаб, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Команди бадьоро виглядають в атаці й слабенькі в обороні, тож варто очікувати на результативний матч. Зоря сильніша й досвідченіша, але вона втомлена – у Львові довелося зіграти 120 хвилин з Рухом, а тепер, проїхавши через усю країну, необхідно зіграти проти міцної команди з Харкова. Без значної кількості лідерів.

Цілком вірогідною у даній зустрічі здається бойова нічия.

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