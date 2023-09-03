Колос – Кривбас – 0:3 – відео голів та огляд матчу
19:54 - Читать на русском
Кривбас розбив Колос у поєдинку 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Кривбас на "Футбол 24".
Максим Задерака 14’
Максим Задерака 88’
14’ Максим Задерака
88’ Максим Задерака
Кривбас повів у рахунку на 14 хвилині – Задерака обробив довгу передачу до штрафного, а другим дотиком класно пробив у дальній кут. Перший тайм голів більше не подарував.
Кривбас влаштував нелогічний розгром Колосу й піднявся на третє місце
А по перерві підопічні Вернидуба подвоїли свою перевагу – Понєдєльнік на ближній стійці замкнув подачу з кутового. Задерака на 88 хвилині оформив курйозний дубль – нападник прострілив, а воротар невдало зіграв, дозволивши м'ячу опинитись у воротах.
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