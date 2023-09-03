Кривбас розбив Колос у поєдинку 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Кривбас на "Футбол 24".

Кривбас повів у рахунку на 14 хвилині – Задерака обробив довгу передачу до штрафного, а другим дотиком класно пробив у дальній кут. Перший тайм голів більше не подарував.

Кривбас влаштував нелогічний розгром Колосу й піднявся на третє місце

А по перерві підопічні Вернидуба подвоїли свою перевагу – Понєдєльнік на ближній стійці замкнув подачу з кутового. Задерака на 88 хвилині оформив курйозний дубль – нападник прострілив, а воротар невдало зіграв, дозволивши м'ячу опинитись у воротах.