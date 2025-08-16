У рамках 3-го туру УПЛ 2025/26 Колос приймає Карпати, а Олександрія зіграє з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Карпати

Центральний матч туру. Колос підходить до нього в статусі одного з двох колективів, якому вдалося набрати шість очок у стартових двох турах. Причому ковалівці переграли не абикого – їхніми "жертвами" стали Кривбас і Полісся. Обидві перемоги пройшли за надзвичайно переконливого футболу підопічних Руслана Костишина.

Колос офіційно уклав контракт із гравцем збірної України

Потужність "хліборобів" у поточному сезоні не дивує. Ще навесні команда проїхалась по УПЛ, розгромивши Шахтар, відібравши очки у Динамо в чемпіонському матчі й прибивши Карпати у вирішальній грі – львів'яни тоді практично втратили шанси на єврокубки. Нині ж Колос може похизуватись надзвичайною глибиною складу, адже на кожну позицію є мінімум один гідний дублер. Наприклад, Велетня й Алефіренка на флангах здатні замінити Гусол і Кане.

Більше дивують тактичні новинки у грі прагматичного Руслана Костишина. У поєдинку з Кривбасом можна було побачити і короткі розіграші в білд-апі, і зміщення фулбека в опорну зону, і чітку наявність структури в позиційній атаці. Ковалівці тепер не просто здатні бігти й прострілювати.

Але Карпати не бояться нікого й нічого. Підопічні Владислава Лупашка тиждень тому оформили 3:3 з Шахтарем – можливо, найкращий матч у сезоні вболівальники побачили саме тоді. Після тієї феєрії преса писала, що саме завдяки таким поєдинкам трансляції УПЛ можна вигідно продавати за кордон. І справа не лише у голах, яких насправді було аж вісім (двічі "леви" забивали з офсайдів).

Просто Карпати не поступались "гірникам". Ба більше – вони успішно пресингували на чужій третині. Вболівальники реагували на агресивну боротьбу за м'яч не менш голосно, ніж на забиті м'ячі. Такий футбол дійсно дорого коштує – а уособлення цієї дороговизни стали герої матчу. Альварес, Брунінью й Паулу Вітор коштували чималих грошей, але вони фактично прибили Шахтар.

Карпати на днях ще й підписали бразильського лівого фулбека, що неабияк важливо в контексті кадрової кризи в обороні. Втім, у всій цій романтиці варто не забувати й про інший матч – безапеляційну поразку від Полісся. Тоді львів'яни теж намагались пресингувати, але це призводило тільки до великої кількості розривів і до 0:2 в перші півгодини.

Полісся прибило галичан на контратаках і сильній грі в єдиноборствах. Це – козирі Колоса, а значить "левам" сьогодні буде дуже непросто. Тим не менш, львів'янам критично важливо перемогти, аби не відстати від групи команд, які скоро викристалізують зону єврокубків. Ну і помститись за весняну катастрофу імені Кінарейкіна теж хочеться.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда (під питанням), Оріховський – Сич, Булеза, Стецьков, Квасниця

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Карпати

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Краснічі, Цуріков – Еліас, Гагнідзе – Алефіренко, А. Ррапай, Велетень – Климчук

Карпати: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко – Альварес – Карабін, Чачуа, Брунінью, Вітор – Краснопір

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Матч обіцяє бути цікавим. Можливо, він теж завершиться перестрілкою на купу голів. Можливо, все буде прагматичніше – як у зустрічі Колоса й Карпат з Поліссям. Але точно цей поєдинок не буде нудним.

Букмекери вважають Колос фаворитом, але коефіцієнти на перемогу господарів досить високий. Втім, передбачити сильнішого в цій парі неможливо. Суперники рівні, а всі їхні переваги й недоліки ще не встигли розкритись. Рекомендуємо відмовитись від ставок на цей матч, тому що все вирішить рандом.

Олександрія – Металіст 1925

Олександрія на старті сезону шокували. Під час зборів команду нахвалювали за ефективні позиційні атаки й високу інтенсивність гри без м'яча, а фулбека Ндіка вважали потенційним відкриттям сезону. Як і кремезного центрбека Беїратче. Клуб же добре реагував на постійні втрати "срібного" складу, латаючи діри з внутрішніх резервів (багатьох виконавців підписали ще навесні) або шукаючи цікавих легіонерів. Бракувало тільки опорника та форварда, який придбали занадто пізно.

Перші два матчі, в принципі, продовжили міжсезонну історію. Підопічні 33-річного Кирила Нестеренка в протистоянні з Партизаном хоч і пропустили 6 голів, але створили значну кількість гострих епізодів і шикарно пресингували – не вистачило тільки реалізації, опорника й нормального арбітра в Сербії. Щоправда, почала тривожити гра в обороні (особливо у Ндіка).

А потім почався чемпіонат, у якому Олександрія стрімко полетіла в тартарари. Спочатку стався винос від Кудрівки (1:3), у якому лідери отримали два вилучення. Кампуш вдарив суперника шипами в обличчя й почав бійку, а Ковалець замість замикання подачі спіймав м'яч у руки. Але окей, навіть цю поразку можна було списати на втому після єврокубків.

А потім сталася безвольна поразка від Оболоні. Так, Суханову пощастило влучити з 40 метрів у дев'ятку, однак навіть на нічию підопічні Кирила Нестеренка не награли. Як наслідок, Олександрія опинилася на дні таблиці з нулем очок і 1:4 за різницею голів. А віри, що в наступному матчі ситуація покращиться, поступово починає танути.

Металіст 1925 теж розчарував, але по-своєму. Олександрійців можна хоча б виправдати масштабною перебудовою та важким графіком, а от харків'яни за два сезони ввалили 6 млн євро тільки у склад – а ще треба рахувати першокласну інфраструктуру, спаринги з представниками топ-ліг і дуже високі зарплатні. Особливо посилився захист "жовто-синіх", у якому виступають Крупський, Шабанов, Павлюк, Мартинюк і Ковалець.

Із інвестицій в атаку відзначити можна тільки Антюха. Він, власне, і домінує – Денис самотужки міг переграти Кривбас у попередньому турі, організувавши безліч моментів. От тільки реалізація підкачала. Криворіжці ж у трьох контратаках забили два голи, відправившись святкувати перемогу.

А камбек в УПЛ взагалі стартував з "нулівки" на Оболонь-Арені, причому "пивовари" були значно гострішими. Ну, як значно – три небезпечних епізоди все ж краще, ніж один, проведений перед фінальним свистком. Все це змушує хейтерів насміхатись на мішком грошей в УПЛ, хоча потенціал у Металіста 1925 простежується.

Зустріч з Олександрією цікава не тільки в ігровому контексті, а й суто за персоналіями. Шабанов, Мартинюк і Калюжний ще навесні брали з "аграріями" срібло, а Младен Бартуловіч влітку вже домовився про контракт з "жовто-чорними" – але в останню мить хорватського коуча перехопили "жовто-сині". Вийшло незручно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шулянський, Белєяв (Олександрія)

Дискваліфіковані: Кампуш (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Металіст 1925

Олександрія: Шевченко – Скорко, Беїратче, Боль, Ндіка – Енріке – Туаті, Ковалець, Мишньов, Цара – Амарал

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Арі, Калітвінцев, Панченко, Антюх – Мба

Прогноз "Футбол 24" – перемога Металіста 1925, тотал більше 2,5

Букмекери дають майже рівні коефіцієнти на перемогу кожного з колективів. Вони дійсно рівні, однак харків'яни здаються рівнішими. Занадто вже вразлива оборона у нинішньої Олександрії, хоча в атаці "жовто-чорні" здатні бути конкурентними. Ризикнемо поставити на тотал більше 2,5 з перемогою Металістом 1925.

