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Колос – Динамо: Ступар знищив головного арбітра зустрічі за жахливі помилки

06:30 2111 Читать на русском
Колос – Динамо: Ступар знищив головного арбітра зустрічі за жахливі помилки
Колос – Динамо / Фото Футбол 24

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив суддівство Андрія Коваленка у матчі 10-го туру УПЛ Колос – Динамо (0:4).

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

"Епізоду з влучанням м'яча в обличчя Максименка арбітр не бачив, а просвистів навмання. Тут все просто і зрозуміло. Але були епізоди, в яких Коваленко не міг правильно розібратися відповідно до правил. Наприклад, видалення Шепелєва. Перша картка Володимиру за фол в центрі поля – дуже і дуже натягнута, формальна, можна сказати, безпідставна. Адже це не було зривом атаки або застосуванням грубості. Тим більше, що з початку зустрічі Коваленко вибрав тактику не поспішати з дисциплінарними санкціями. Справедливий лише другий "гірчичник" для гравця Динамо.

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Одинадцятиметровий у ворота Колоса і пряма червона, коли м'яч потрапив Максименкові в ніс, повністю дискредитують Коваленка як арбітра. Як можна приймати таке рішення, не бачачи епізоду, а довіряючи тільки жестам футболістів? Йому допомагав асистент Матяж, який повинен був бачити те, куди потрапив м'яч, адже уважно стежив за ситуацією у відкритому просторі щодо офсайду. Чому не допоміг – загадка. Мабуть, не був упевнений. Як наслідок – ця помилка допомогла Динамо відкрити рахунок в матчі

Коваленко був розгублений і це підтверджує ще один нюанс. Пенальті за фол проти Бєсєдіна в кінці зустрічі він призначив справедливо, але чому жонглював картками в руках? Спочатку дістав з кишені жовту з, очевидно, наміром показати її комусь із гравців, а потім прибрав. Це взагалі не личить арбітру рівня УПЛ. Таке враження, що судив новачок", – підсумував Ступар у коментарі для UA-Football.

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Теги
Колос - Динамо Арбітри Мирослав Ступар Мирослав Ступар Андрій Коваленко Андрій Коваленко
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