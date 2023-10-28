Колос приймає Динамо в рамках 12-го туру УПЛ 2023/24. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Динамо на "Футбол 24", стартує о 15:00. Поєдинок у прямому етері покажуть MEGOGO та Setanta Sports. Колос не програє вже п'ять матчів поспіль, тоді як Динамо перед зустріччю з ковалівцями зазнало двох поразок. Після 8-ми зіграних матчів кияни перебувають на 7 сходинці (15 очок). У Колоса стільки ж пунктів, щоправда "хлібороби", які йдуть восьмими, провели на три гри більше.

Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

Склади команд:

Колос: Фесюн, Ємець, Бурда, Чорноморець, Бондаренко, Лучкевич, Мілько, Демченко, Сантос, Салабай, Ільїн

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Дячук, Тимчик, Бражко, Шепелєв, Буяльський, Волошин, Караваєв, Ванат