Колос – Динамо: Шевчук назвав причину поразки киян

Колишній захисник збірної України та Шахтаря В'ячеслав Шевчук пояснив, завдяки чому Колос зумів перемогти Динамо в завершальному турі УПЛ.

"Була розслабленість, не було концентрації на гру. Багато хто не очікував, що Колос вийде такий налаштований на гру. Вони з Оболонь-Арени перейшли на Олімпійський, VAR відсутній, Колосу нічого не потрібно. Так, Динамо проти Зорі показало хорошу гру і результат.

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Вийшли обігрувати Колос на класі, але ковалівці – вперта команда з характером. Є кілька лідерів – Лисенко, Петров, Богданов. Вони тримають команду в тонусі, що допомагає показувати хорошу гру", – поділився Шевчук в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, що Динамо поступилось Колосу (2:0) та дивом не втратило другу позицію через нічию між Зорею та Десною.

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