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Колос – Динамо: Шевчук назвав причину поразки киян

09:43 - Читать на русском
Колос – Динамо: Шевчук назвав причину поразки киян
Колос – Динамо – 0:2 / фото ФК Динамо

Колишній захисник збірної України та Шахтаря В'ячеслав Шевчук пояснив, завдяки чому Колос зумів перемогти Динамо в завершальному турі УПЛ.

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

"Була розслабленість, не було концентрації на гру. Багато хто не очікував, що Колос вийде такий налаштований на гру. Вони з Оболонь-Арени перейшли на Олімпійський, VAR відсутній, Колосу нічого не потрібно. Так, Динамо проти Зорі показало хорошу гру і результат.

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Вийшли обігрувати Колос на класі, але ковалівці – вперта команда з характером. Є кілька лідерів – Лисенко, Петров, Богданов. Вони тримають команду в тонусі, що допомагає показувати хорошу гру", – поділився Шевчук в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, що Динамо поступилось Колосу (2:0) та дивом не втратило другу позицію через нічию між Зорею та Десною.

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Теги
Динамо Динамо Колос Колос В'ячеслав В'ячеслав Шевчук Колос - Динамо
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