Зустріч між ковалівською та київською командами пройде за зачиненими дверима.

Як відомо, у неділю, 9 травня відбудеться останній, 26-й тур української Перем'єр-ліги. Всі матчі стартують одночасно – о 17:00. Чинний чемпіон України – Динамо – проведе виїзний поєдинок проти Колоса. На жаль, уболівальники не зможуть на власні очі побачити гру своїх улюбленців.

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"Цього тижня Київська область виходить з червоної карантинної зони, але епідеміологічна ситуація в країні загалом, і області в цілому, залишається серйозною. Міністерство охорони здоров’я України застосовує обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки. Піклуючись про здоров’я вболівальників, матч Колос – Динамо у Ковалівці пройде без глядачів на трибунах", – йдеться у заяві Колоса на їхньому офіційному сайті.

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, Динамо на виїзді зіграє з Маріуполем у передостанньому матчі сезону. Початок зустрічі о 14:00.

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