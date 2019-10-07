Колос – Динамо: Лисенко нецензурно облаяв арбітра після скандального матчу

Нападник Колоса Володимир Лисенко залишився незадоволеним діями арбітра поєдинку 10-го туру чемпіонату України проти Динамо.

Форвард, який не брав участі в матчі, після фінального свистка у підтрибунному приміщенні висловив рефері своє незадоволення, не підбираючи фраз.

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Головний арбітр поєдинку Андрій Коваленко призначив три пенальті у ворота Коласа та вилучив по одному гравцю у складі обох команд.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Динамо (4:0), яка дозволила киянам піднятися на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос залишився на сьомій сходинці.

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