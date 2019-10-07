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Колос – Динамо: Бєсєдін прокоментував скандальні суддівські рішення

07:30 1799 Читать на русском
Колос – Динамо: Бєсєдін прокоментував скандальні суддівські рішення
Артем Бєсєдін (по центру) / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував перемогу над Колосом (4:0) у матчі 10 туру УПЛ.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

"У таких матчах ти забиваєш один, і далі легше – забиваєш один за другим. Було пенальті чи ні – це рішення рефері. Взагалі, вважаю, що суддя судив не дуже. Так, наша справа не звертати на це увагу і продовжувати грати.

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Жовта картка? Я не повинен був себе так поводитись, але це я ще стримав себе. Але суперник не мав такого робити, адже він теж футболіст. Цей підкат не потрібно було робити, я цей Ахілл лікував рік. Але я не повинен був так реагувати, хотів би вибачитися", – цитує Бесєдіна dynamo.kiev.ua.

Київське Динамо розгромило Колос у скандальному матчі і набрало 20 очок після 10 турів.

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Динамо Динамо Колос Колос Колос - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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