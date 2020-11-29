"Чи відібрав VAR у нас перемогу? Не знаю, що й казати. Напевно, краще помовчати. Як завжди після гри багато емоцій, коли пульс впаде до нормального тоді можна міркувати.

Колос – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Напевно, це неправильно, потрібно щось змінювати в правилах. Я маю на увазі незарахований гол. Конопля все чудово виконав, а потім ніхто нічого не зрозумів ні ми, ні суперники, ніхто на трибунах. Так само можна відмотувати ситуацію на крок, на два, на три... і в підсумку знайти порушення. Кому це треба? Люди дивляться футбол заради голів, в тому числі. Тому потрібно щось коригувати з цим VAR.

Чому не забили з гри? Реалізація – це вічна проблема. Над цим і працювати марно, можна відпрацьовувати командні і тактичні дії, а реалізація – це і майстерність і частка везіння.

Якщо команда ставить перед собою високі цілі, такі як гра в єврокубках, то звичайно потрібно перемагати. Дуже хотілося сьогодні виграти після невдачі зі Львовом, були близькі до цього. Але нічого, Колос – дуже гідна команда", – сказав Рябоконь для ТК Футбол.

Після 11-ти турів Десна залишається на 4-й сходинці, Колос – 5-й.

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