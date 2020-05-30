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Колос – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу

17:37 420 Читать на русском
Колос – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Колос – Десна / Фото ФК Колос

Колос приймав Десну в рамках 24-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

 
Денис Фаворов 64’
Єгор Картушов 84’
64’ Денис Фаворов
84’ Єгор Картушов

У першому таймі чернігівці відбивались від атак господарів, але після перерви малюнок гри змінився.

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Десна відкрила рахунок на 64-й хвилині. Незабаром ситуація могла вирівнятись, проте захисник Колоса Віталій Гавриш не зумів реалізувати пенальті. Ближче до фінального свистка Картушов голом забезпечив впевнену перемогу гостей.

Десна набрала 46 очок, порівнявшись з Динамо та Зорею. Колос залишився шостим, маючи в активі 26 залікових балів.

Десна перемогла Колос на виїзді – чернігівці посунули Динамо на четверту позицію в УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Десна перемогла Колос на виїзді – чернігівці посунули Динамо на четверту позицію в УПЛ
15:52
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Десна Десна Відеоновини Колос Колос Колос - Десна
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