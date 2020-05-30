Колос – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Колос приймав Десну в рамках 24-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

У першому таймі чернігівці відбивались від атак господарів, але після перерви малюнок гри змінився.

Карпати – Маріуполь: матч не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у львівській команді

Десна відкрила рахунок на 64-й хвилині. Незабаром ситуація могла вирівнятись, проте захисник Колоса Віталій Гавриш не зумів реалізувати пенальті. Ближче до фінального свистка Картушов голом забезпечив впевнену перемогу гостей.

Десна набрала 46 очок, порівнявшись з Динамо та Зорею. Колос залишився шостим, маючи в активі 26 залікових балів.

Десна перемогла Колос на виїзді – чернігівці посунули Динамо на четверту позицію в УПЛ