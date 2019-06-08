Колос – Чорноморець: пряма трансляція вирішального матчу плей-офф чемпіонату УПЛ

Колос приймає Чорноморець в рамках матчу-відповіді плей-офф чемпіонату України. Відеотрансляцію гри дивіться в цій новині.

Чорноморець наприкінці минулого чемпіонату таки зумів покинути дно турнірної таблиці і здобув право відстояти своє місце в УПЛ у плей-офф. Колос завершив розіграш Першої ліги на другій сходинці.

Колос – Чорноморець: анонс матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ

У першому матчі в Одесі командам не вдалося забити бодай гол, тому доля путівки в УПЛ вирішиться у сьогоднішньому поєдинку.