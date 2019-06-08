Колос – Чорноморець: анонс матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ

Колос приймає Чорноморець в рамках матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ. Анонс та прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

Пара Колос – Чорноморець знаходиться в деякому затінку західноукраїнського дербі у плей-офф за УПЛ, однак даний матч не менш цікавий. У Колоса достатньо технічних і швидких виконавців, які вміють забивати навіть шедевральні голи – втім, в обороні ковалівці також виглядають непогано. У Першій лізі вони мають найменшу кількість пропущених голів; Чорноморцю за рідних трибун теж не вдалося відзначитись у воротах Яшкова. Словом, Колос готовий боротися за прописку в еліті.

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Підопічні Ангела Червєнкова у першому матчі домінували, однак нічого, крім кількох негострих ударів та невдало завершеного виходу Чорнія віч-на-віч, створити так і не вдалося. Втім, Колос також особливо не потривожив захисників "моряків", тож статус фаворита зустрічі однозначно залишається за Чорноморцем. Потужне зимове підсилення та величезна воля до боротьби всю весну тягнули Одесу до плей-офф, тож втратити все зараз просто неприпустимо.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Поздєєв (Колос)

Відсутні з інших причин: Костишин, Дорошенко, Охрончук (підготовка до Універсіади) – Мусолітін (участь на ЧС-2019 U-20)

Орієнтовні склади на матч Колос – Чорноморець

Колос: Яшков – Сахневич, Гавриш, Максименко, Мігунов – Мілько, Задоя – Ільїн, Нехтій, Банасевич – Лисенко

Чорноморець: Літовченко – Голіков, Грачов, Гошкодеря, Норенков – Хамелюк, Бабенко – Танчик, Аржанов, Вільх'яльмссон – Павлов

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Перший матч показав високу якість оборони Колоса, однак вдома ковалівцям так чи інакше доведеться забивати голи. Чорноморець у Одесі домінував, хоча із загостренням виникали певні проблеми; сьогодні також буде нелегко, адже суперник у рідних стінах діє доволі агресивно – втім, "моряки" на папері виглядають трохи сильнішими. З великим ризиком можна прогнозувати важку перемогу одеситів.

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