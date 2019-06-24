"Другий інвестор вже 6 років не фінансує клуб", – директор Карпат про роль Коломойського в клубі

Директор Карпат Ростислав Ящишин розповів, як другий інвестор львівської команди фінансує команду.

"Уже шість років другий інвестор не дає клубу ні копійки. Весь цей час клуб фінансується половинчасто, однією людиною.

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Чи це Коломойський? Я не називаю прізвищ, просто кажу – другий інвестор. Є акціонерний договір. У Петра Димінського – керуючий пакет, у другого інвестора – контрольний.

Чи знаю я, хто цей другий інвестор? Особисто з ним не знайомий, руки йому не тиснув. У 2010-му разом з Димінським внесли по 10 млн доларів в статутний капітал. Клуб на це жив два роки, після цього ні копійки.

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Чи зобов'язаний він це робити? Як я говорив, договірні відносини – акціонерний договір, статутний договір. Він зобов'язався фінансувати клуб разом з Петром Димінським. І не робить цього. Без нього ми навіть в формальному сенсі нічого не можемо зробити. Фактично блокується робочий процес.

Якби другий інвестор реагував на регулярні звернення, виконував обов'язки по тому ж фінансування навпіл, у Карпат не було б таких проблем, як зараз", – сказав Ящишин в коментарі Tribuna.

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