"Скільки мені винен Коломойський? Ой, багато, я вже не пам'ятаю. Понад мільйон доларів – це точно, але я можу запити холодною водою, бо не тривають жодні суди.

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Емоції та спогади, які я пережив у Дніпрі, були неймовірними. Коли згадуєш якісь відрізки на той час, це завжди гріє душу. Кажуть, людина може запам'ятати до 20 днів на рік, а тут пам'ятаєш майже все. Це набагато дорожче за гроші. Ми мали дуже гарний колектив, хлопці боролися на футбольному полі за герб Дніпра. Подяка вболівальникам – їхня підтримка неймовірна.

Нам у Дніпрі не платили дев'ять місяців, і ми знали, що не буде грошей. У Карпатах завжди платили з перебоями – два місяці платять, два ні. Але ми з ними розібралися, і жодних проблем немає. Навіть дивно якось. Були якісь моменти та нюанси, але вони вирішені. Карпати мені нічого не винні", – резюмував Федецький в інтерв'ю FanDay.

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