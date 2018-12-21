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Коломойський: В Україні футбол практично помер

16:07 1144 Читать на русском
Коломойський: В Україні футбол практично помер
Ігор Коломойський / фото із соцмереж

Власник Дніпра Ігор Коломойський сказав, що футбол ніколи не був в Україні прибутковою справою, а нині як явище практично помер.

"Що трапилося з Дніпром? Якось так вийшло... Знову займатися футболом? У нас він як такий практично помер, тому... Ця історія завжди була збитковою.

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Азарт завжди є, просто в наших умовах це втрачає сенс. Невідповідність якості та інвестиціям, того результату, який ти отримуєш.

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Фінал Ліги Європи – лебедина пісня. А за великим рахунком ми жодного матчу Ліги Європи не зіграли в Дніпропетровську. Заборона на матчі, відносини ФФУ, там все в комплексі було", – сказав Коломойський в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Теги
Дніпро Дніпро Ігор Коломойський
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