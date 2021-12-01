"Коломойський принципово не хотів платити Рамосу": Кравченко озвучив свою версію зникнення Дніпра
Екс-хавбек Дніпра Сергій Кравченко поділився думками щодо ситуації, яка поставила хрест на легендарній команді.
"Чому Коломойський так вчинив із Дніпром? Щоби борги не платити. Чому він поставив хрест на клубі? Тут є багато нелогічного.
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Ми дійшли до фіналу Ліги Європи. Усі ці борги можна було віддати за рахунок продажу Калініча, Дугласа, Коноплянки та інших гравців. Це можна було зробити, але не зробили. Я не знаю чому. Логіки у цьому немає.
Наступного року, коли Дніпро посів третю сходинку, можна було віддати частину боргів (Рамосу та іншим), 2-3 мільйони, це небагато. Клуб потрапив до Ліги Європи. Можна було отримати гроші за єврокубки, продати молодих гравців та вийти із ситуації. Але Коломойський так не вчинив. Я не знаю чому. У мене немає відповіді. Я чув, що він принципово не хотів платити Хуанде Рамосу, іспанцям, агентам", – сказав Кравченко у коментарі YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
Нагадаємо, Рамос тренував Дніпро з 2010 по 2014 роки. На тренерському містку його замінив Маркевич, який в сезоні 2014/15 вивів команду у фінал Ліги Європи.
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