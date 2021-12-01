"Чому Коломойський так вчинив із Дніпром? Щоби борги не платити. Чому він поставив хрест на клубі? Тут є багато нелогічного.

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Ми дійшли до фіналу Ліги Європи. Усі ці борги можна було віддати за рахунок продажу Калініча, Дугласа, Коноплянки та інших гравців. Це можна було зробити, але не зробили. Я не знаю чому. Логіки у цьому немає.

Наступного року, коли Дніпро посів третю сходинку, можна було віддати частину боргів (Рамосу та іншим), 2-3 мільйони, це небагато. Клуб потрапив до Ліги Європи. Можна було отримати гроші за єврокубки, продати молодих гравців та вийти із ситуації. Але Коломойський так не вчинив. Я не знаю чому. У мене немає відповіді. Я чув, що він принципово не хотів платити Хуанде Рамосу, іспанцям, агентам", – сказав Кравченко у коментарі YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Рамос тренував Дніпро з 2010 по 2014 роки. На тренерському містку його замінив Маркевич, який в сезоні 2014/15 вивів команду у фінал Ліги Європи.

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