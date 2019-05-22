"Коломойський пообіцяв Буковині 1 млн доларів за перемогу над Севастополем", – екс-гравець обидвох клубів

Колишній захисник Севастополя та Буковини Антон Крамар, який нині виступає за ЛНЗ-Лебедин, розповів про боротьбу за вихід в УПЛ у сезоні 2011/12 та стимуляцію від Ігоря Коломойського.

"У сезоні 2011/2012 запорізький Металург боровся за путівку до Прем‘єр-ліги з Севастополем, якому я належав, але був в оренді в Буковині. Так-от, в останньому турі Буковина грала з Севастополем. "Морякам" необхідна була лише перемога, щоб вийти в УПЛ.

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Коломойський пообіцяв Буковині мільйон доларів за перемогу над Севастополем і півмільйона за нічию. Ми зіграли 1:1. А я в тому матчі не грав, бо за умовами контракту не міг виходити проти Севастополя, однак гроші отримав. Ті, хто були в основі заробили близько 18 тисяч доларів, а я трохи менше", – цитує Крамара офіційний сайт ЛНЗ-Лебедин.

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