Внаслідок розслідування Бюро економічної безпеки Ігорю Коломойському оголосили вже третю підозру, повідомляє керівник комітету з питань комплаєнсу та антикорупції Сергій Лещенко.

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Згідно з документом, Коломойський підозрюється:



– у організації підробки документів на переказ коштів;

– у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;

– у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Зазначається, що Коломойський разом із злочинною групою легалізували 5 мільярдів 878 мільйонів гривень, перерахувавши їх на рахунки кількох компаній, серед яких і опинився ФК Дніпро, власником якого свого часу і був Ігор Валерійович.

Нагадаємо, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Наразі бізнесмен перебуває у СІЗО.

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