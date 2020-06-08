Коломойський не спілкується з Димінським через Карпати – "Профутбол" назвав причини конфлікту

Олігарх Ігор Коломойський перестав фінансувати Карпати у 2015 році. Журналісти "Профутболу" спробували розібратися в ситуації.

Нещодавно Петро Димінський продав свою частку в Карпатах Олегу Смалійчуку. Ще 50% прав на львівський клуб належить компанії, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

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У сюжеті "Профутболу" журналісти спробували розібратися, чому Коломойський відмовився фінансувати Карпати. Повідомляється, що для цього у бізнесмена було щонайменше дві причини.

Перша полягає в тому, що частина грошей, які Коломойський вклав у клуб при купівлі Карпат, мала піти на будівництво тренувальної бази. База була споруджена, але клубу вона не належить – її оформили на іншу юридичну особу. Ще однією причиною стала некоректна фінансова звітність Карпат – цифри не завжди відповідали реальності.

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