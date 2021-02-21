Коломоєць та Лопирьонок перебрались у Таджикистан та вже встигли завоювати перший трофей
00:25 - Читать на русском
Тепер українські представники є також і в таджицький першості.
Український форвард Юрій Коломоєць та захисник Максим Лопирьонок стали гравцями таджицького Істіклола, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Останнім місцем роботи Коломойця була естонська Левадія, а Лопирьонок захищав кольори СК Дніпро-1. Українці вже встигли завоювати перший трофей, допомігши Істіклолу перемогти у фіналі Кубка Федерації футболу Таджикистану.
Нагадаємо, Юрій Коломоєць має досвід виступів за збірну України, форвард провів одну гру.
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