Головний тренер Істіклола Віталій Левченко повідомив, що Юрій Коломоєць більше не є працевлаштованим у колективі.

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"Коломоєць більше не гравець нашого клубу. Він приїхав неготовим, а чекати ми не можемо, допоки він набере форму. Не знаю, чи є у нього пропозиції від інших клубів, скоріше, це питання треба поставити його агенту", – цитує Левченка Footboom.

До слова, українець приєднався до Істіклола лише у лютому та навіть встиг виграти Кубок Федерації футболу Таджикистану. Свого часу Юрій Коломоєць зіграв один матч за збірну України.

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