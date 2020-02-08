Коломоєць підписав контракт з віце-чемпіоном Естонії

Колишній нападник Ворскли Юрій Коломоєць продовжить кар'єру в естонській Левадії.

Український форвард підписав однорічний контракт з Левадією, повідомляє прес-служба віце-чемпіона Естонії.

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"Коломоєць – гідне доповнення до нашої лінії нападу. Юрій – високий, сильний і дуже досвідчений нападник, який, як ми очікуємо, буде ефективним поблизу чужих воріт", – сказав Сергій Парейко, спортивний директор Левадії.

Нагадаємо, у грудні Коломоєць розірвав контракт з Ворсклою. У нинішньому сезоні нападник забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу в 13 матчах за полтавців. Раніше Коломоєць вже виступав за кордоном, провівши півроку в складі угорського МТК. В Україні, крім Ворскли, він грав в Олександрії, Гірнику, Нафтовику і Кривбасі.

Також в активі 29-річного нападника один матч за збірну України. Андрій Шевченко довірив йому місце у стартовому складі в товариському матчі проти Словаччини (2:1).

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