Українець взимку був за крок від трансферу в албанський клуб, але перехід зірвався, повідомляє Meta-ratings.

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За інформацією джерела, Коломоєць узгодив умови контракту з одним із лідерів чемпіонату Албанії, але клуб не продав гравця, якого мав замінити наш форвард. Тепер Юрій розглядає варіанти працевлаштування у Казахстані та Румунії.

До слова, останньою командою Коломойця була естонська Левадія, яку він покинув в січні. Також 30-річний футболіст встиг пограти за українські Кривбас, Олександрію, Ворсклу та угорський МТК. У форварда є і досвід виступів за збірну України.

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