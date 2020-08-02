Коломоєць голом долучився до перемоги Левадії з непристойним рахунком над прямим конкурентом

Левадія знищила Тулевик в рамках 15-го туру чемпіонату Естонії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Естонії 2019/20, 15-й тур

Левадія – Тулевик – 5:1

Голи: Гандо, 14, Рооснуп, 34, 41, Коломоєць, 63, Ойгус, 70 – Аллік, 73

Левадія вже на 14 хвилині повела в рахунку завдяки голу Гандо, а до перерви Рооснуп оформив дубль та зробив перевагу розгромною.

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У другій половині Левадія продовжила забивати: спочатку Коломоєць з лівої замкнув флангову передачу, а Ойгус забив уже п'ятий гол у ворота суперника. Тулевик відіграв лише один м'яч. Зазначимо, що Коломоєць та Очігава провели на полі увесь поєдинок, а ще один українець – Ігор Жураховський – з'явився на полі на 76 хвилині.

Таким чином, Левадія набрала 27 очок та піднялась на 4 місце, Тулевик з 24 пунктами залишився п'ятим.

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