Коло претендентів на посаду головного тренера Львова звузилося до двох кандидатур

В'ячеслав Грозний та Ілля Близнюк – головні претенденти на посаду наставника Львова.

За інформацією телеканалу "Фубтол", львівський клуб близький до того, щоб призначити нового головного тренера. Не виключено, що його ім'я оголосять вже сьогодні.

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Повідомляється, що перемовини тривають з Іллею Близнюком, який, як повідомляє джерело, 10 днів тому приїздив у Львів, але заперечує факт переговорів, та В'ячеславом Грозним.

Попереднім клубом Близнюка були Суми, однак останні два сезони спеціаліст перебуває у творчій відпустці, що стосується Грозного, то він лише декілька місяців тому залишив посаду головного тренера Арсенала-Київ.

Раніше у ЗМІ ширились чутки, що Санжар, Калініченко та Заваров також є претендентами на тренерський місток Львова.

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