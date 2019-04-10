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Коло претендентів на посаду головного тренера Львова звузилося до двох кандидатур

16:04 1119 Читать на русском
Коло претендентів на посаду головного тренера Львова звузилося до двох кандидатур
В'ячеслав Грозний / Футбол 24

В'ячеслав Грозний та Ілля Близнюк – головні претенденти на посаду наставника Львова.

За інформацією телеканалу "Фубтол", львівський клуб близький до того, щоб призначити нового головного тренера. Не виключено, що його ім'я оголосять вже сьогодні.

Заваров відмовився коментувати можливе призначення на посаду головного тренера Львова

Повідомляється, що перемовини тривають з Іллею Близнюком, який, як повідомляє джерело, 10 днів тому приїздив у Львів, але заперечує факт переговорів, та В'ячеславом Грозним.

Попереднім клубом Близнюка були Суми, однак останні два сезони спеціаліст перебуває у творчій відпустці, що стосується Грозного, то він лише декілька місяців тому залишив посаду головного тренера Арсенала-Київ.

Раніше у ЗМІ ширились чутки, що Санжар, Калініченко та Заваров також є претендентами на тренерський місток Львова.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Теги
Трансфери чемпіонату України В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Трансфери Ілля Близнюк Ілля Близнюк Львів Львів
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