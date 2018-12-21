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Коллінз розірвав контракт з Астон Віллою через годину після підписання – курйоз дня

21:37 499 Читать на русском
Коллінз розірвав контракт з Астон Віллою через годину після підписання – курйоз дня
Джеймс Коллінз / Фото AP

Астон Вілла вирішила підсилитись новим гравцем, але щось пішло не так.

Останнім часом 35-річний захисник Джеймс Коллінз тренувався разом з гравцями Астон Вілли з надією підписати контракт з клубом.

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Така нагода трапилась і сторони уклали угоду до кінця січня, але, буквально, через годину контракт довелось розірвати, повідомляє 90min.com.

Причиною цього несподіваного рішення стала отримана травма литкового м'яза на тренуванні команди.

Після 22-х турів поточного сезону Чемпіоншипу Астон Вілла посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці.

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Теги
Англія Джеймс Коллінз Джеймс Коллінз Астон Вілла Астон Вілла футбольні курйози Чемпіоншип
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