Коллінз розірвав контракт з Астон Віллою через годину після підписання – курйоз дня

Астон Вілла вирішила підсилитись новим гравцем, але щось пішло не так.

Останнім часом 35-річний захисник Джеймс Коллінз тренувався разом з гравцями Астон Вілли з надією підписати контракт з клубом.

Курйозний гол зі світу жіночого футболу – це повний провал

Така нагода трапилась і сторони уклали угоду до кінця січня, але, буквально, через годину контракт довелось розірвати, повідомляє 90min.com.

Причиною цього несподіваного рішення стала отримана травма литкового м'яза на тренуванні команди.

Після 22-х турів поточного сезону Чемпіоншипу Астон Вілла посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці.

Захисник Борусії М Гінтер отримав жахливу травму обличчя – попереду операція і тривала реабілітація