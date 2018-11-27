Колліна назвав головну перевагу VAR

Відомий італійський екс-арбітр П'єрлуїджі Колліна пояснив, яку "хворобу" футболу вбиває VAR.

"В цілому, в футболі боротьба з симуляцією ведеться успішно. Я вам більше скажу: впровадження VAR покликане взагалі її викорінити. Уже зараз ми спостерігаємо значне зниження цього феномена. Сьогодні кожен футболіст розуміє: VAR в стані дотягнутися до будь-якого кута поля, побачити будь-який момент в боротьбі. Порушники заздалегідь розуміють, що їм просто нікуди діватися. Повірте, що це дуже сильний психологічний момент.

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VAR прекрасно проявила себе на чемпіонаті світу-2018, систему випробували і на Кубку Лібертадорес, використовували в Німеччині, Португалії, Італії, Кореї, Австралії.Впровадження VAR направлено на покращення і оздоровлення футболу, а не є гальмом у розвитку ні в якому разі", – цитує Колліну matchtv.

"VAR – це космос, хочеться, щоб його ввели навіть у Першій лізі України", – інспектор ФІФА