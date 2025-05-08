Після поразки Барселони від Інтера в Лізі чемпіонів Гуті не змусив себе чекати з реакцією на коментарі журналістів та фанатів, які вбачали у поразці змову проти каталонців. Зокрема, журналіст Жота Жорді в ефірі передачі El Chiringuito дуже критикував арбітраж і називав поразку наслідком всесвітньої змови проти Барселони.

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Гуті відповів жорстко: "Проковтніть це, все гаразд, це просто ще один рік. Сьогодні ти кинув монету, вона випала "решкою". Замість того, щоб забити ще один гол, забили вам". Відповідаючи на звинувачення в бік арбітрів та президента ФІФА, Гуті саркастично зазначив: "Змова всіх проти Барселони, так? Але Барса пропустила сім голів. Ось це і є реальність", – наводить слова іспанця madrid-barcelona.com.

Екс-зірка Реала також розкритикував гру Барселони в першому таймі, зазначивши, що команда виглядала дуже нерівно й Інтер повністю переграв каталонців. "Не лише через два голи, а й тому, що Барса нічого не створювала, хіба що передавала м’яч Ямалю", – сказав Гуті, але визнав, що у другому таймі Барса показала гарний футбол. Але помилка Араухо в кінці гри виявилася вирішальною, що зрештою призвело до поразки. Гуті похвалив тренера, який зміг вивести команду на такий рівень з великою кількістю гравців з академії, але наголосив, що важко створити команду для фіналу Ліги чемпіонів, якщо в команді такі проблеми з захистом.

"Ситуація Барселони незмінна весь рік: це команда, яка багато пропускає. Коли ти пропускаєш чотири голи на виїзді, дуже складно потрапити в фінал. Це завжди було як кидок монети, і майже завжди випадав "орел", за винятком цього разу. Барса забила шість голів, але не змогла пройти у фінал Ліги чемпіонів? Барселона грала з вогнем весь рік, майже все йшло добре, а ось тепер сталося так, що все пішло не так", – підсумував Гуті.

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