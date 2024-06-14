Лаллана приєднався до команди на правах вільного агента та підписав однорічний контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лаллана є вихованцем академії Саутгемптона. У 2014 році він перейшов до Ліверпуля за 31 мільйон євро. Останні чотири сезони Лаллана виступав за Брайтон. Минулого сезону він зіграв за "чайок" 25 матчів та відзначився одним асистом. Його контракт з Брайтоном добіг кінця цього року, після чого 36-річний англієць повернувся до клубу, з якого розпочинав свою професіональну кар'єру.

До слова, Саутгемптон вдало завершив сезон 2023/24, здолавши Лідс Юнайтед у фіналі плей-офф Чемпіоншипу та здобувши право виступати в АПЛ.

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