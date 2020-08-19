Колишня зірка Барселони стане помічником Кумана

Рональд Куман розпочав пошук фахівців, які будуть допомагати йому в Барселоні.

Легендарний Хенрік Ларссон стане тренером нападників у штабі нідерландця, інформує AS.

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Швед провів зіркову кар'єру гравця, в якій знайшлося місце і двом сезонам за Барселону (2004-2006), однак з роботою тренера все не так гладко. Останнім клубом Ларссона був Гельсінборг, звідки він подав у відставку через провальні результати і тиск вболівальників. Ще одним помічником Кумана стане екс-тренер Хоффенхайма Альфред Схрьодер.

Джерело додає, що Барселона повинна офіційно підтвердити прихід нідерландського фахівця і його асистентів вже цього тижня.

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