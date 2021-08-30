Колишня ціль Динамо підсилив Шериф перед стартом в груповому етапі Ліги чемпіонів
22:34 - Читать на русском
Нападник Джасурбек Яхшибоєв приєднався до складу Шерифа.
Тираспольці на своєму офіційному сайті оголосили про перехід 24-річного узбека.
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Останнім клубом Яхшибоєва була Легія, у складі якої він провів лише півроку. Нападник відіграв один матч, але без результативних дій. Свого часу гравцем збірної Узбекистану цікавилося київське Динамо.
Додамо, що суперниками Шерифа у групі ЛЧ стали Шахтар, Інтер та Реал. Перший тур – домашня зустріч підопічних Вернидуба з "гірниками" (15 вересня).
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