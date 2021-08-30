Тираспольці на своєму офіційному сайті оголосили про перехід 24-річного узбека.

Вернидуб втратив головного бомбардира перед битвою в Лізі чемпіонів з Інтером, Реалом та Шахтарем

Останнім клубом Яхшибоєва була Легія, у складі якої він провів лише півроку. Нападник відіграв один матч, але без результативних дій. Свого часу гравцем збірної Узбекистану цікавилося київське Динамо.

Додамо, що суперниками Шерифа у групі ЛЧ стали Шахтар, Інтер та Реал. Перший тур – домашня зустріч підопічних Вернидуба з "гірниками" (15 вересня).

Шахтар у меншості розписав сенсаційну нічию з Минаєм – Динамо відірвалося на три очки