Колишня дружина екс-капітана збірної України дала гучне інтерв'ю для видання Blik.

"Завдяки Бандері вибила Тимощуку кращий контракт в Зеніті": колишня дружина зрадника України рознесла екс-чоловіка

Надію Навроцьку запитали про історію, яку раніше розповідав Артем Мілевський. Там йшлося про те, що Рібері на Євро-2012 через Тимощука замовляв повій для себе та інших гравців збірної Франції.

"Щось таке було. Пам'ятаю, що Толік розповідав, як йому хтось дзвонив, і він через когось замовляв комусь дівчат. Але я тоді не знала, що це був Рібері. В подробиці не влазила.

Тимощук – любитель показати, що є кращим за всіх. Типу "я не такий, як Мілевський: не п’ю, не гуляю і люблю свою дружину". На людях Тимощук мав бути кращим за Мілевського. Але він робив такі речі хитро, як я потім дізналася. На заїздах він селив повію не біля свого номера, а поруч з умовним Мілевським чи іншим партнером по команді. Потім Тимощук вночі тихенько до неї прослизав. Зате публічно незаплямований, весь чистенький", – заявила Навроцька.

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