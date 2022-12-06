Атакуючий півзахисник Дженоа Маноло Портанова отримав шестирічний термін ув'язнення. Як інформує ANSA, футболіста було визнано винним у груповому зґвалтуванні 21-річної дівчини на домашній вечірці в Сієні 30 травня 2021 року.

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Сам Портанова стверджував, що секс був за взаємною згодою. У цій справі також було засуджено його дядька, який отримав такий самий термін.

Влітку Corriere dello Sport писала про те, що дівчина дійсно погодилася зайнятися з Портановою сексом, але під час процесу до пари приєдналися ще троє хлопців і зробили це без згоди дівчини. Портанова на це не відреагував і нічого не зробив.

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