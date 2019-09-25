Колишнього футболіста збірної Литви знайшли мертвим

Чергова футбольна смерть сколихнула світ – претендент на "Золотий бутс-2012/13" вкоротив собі віку.

Екс-нападника збірної Литви Артураса Рімкявічюса було знайдено мертвим у ніч з 23 на 24 вересня в Каунаському районі (Каунас, Литва). За інформацією LRT, 36-річний футболіст покінчив життя самогубством. У нього залишилися дружина і дві доньки.

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У складі національної команди Рімкявічюс провів сім матчів і забив три м'ячі. Форварду належить рекорд за кількістю голів за один чемпіонат Литви – у 2012 році, виступаючи за Шауляй, Рімкявічюс забив 35 м'ячів, після чого отримав нагороду найкращому футболістові національної першості і зайняв третє місце після Мессі та Ібрагімовіча у списку претендентів на "Золотий бутс-2012/13". Всього на його рахунку 117 голів у 205 матчах чемпіонату Литви.

Окрім Литви нападник також встиг пограти у Латвії, Фінляндії, Греції та Брунеї. У 2016 році через травми Рімкявічюс був змушений завершити кар'єру, а потім працював дитячим тренером.

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