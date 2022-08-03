Ліга конференцій, 3 раунд кваліфікації, перші матчі

Рига – Жил Вісенте – 1:1

Голи: Ауреліо, 18 – Боселлі, 63

Віборг – Б36 Торсгавн – 3:0

Голи: Єнсен, 21, Ліманс, 48, Ндіоне, 52

Вольфсберг – Гзіра – 0:0

Дунайска Стреда – Стяуа – 0:1

Гол: Тамм, 69

Юрій Вакулко допоміг Ризі взяти нічию з португальським Жил Вісенте. Українець відіграв весь матч і отримав жовту картку наприкінці першого тайму. Данський Віборг розгромив фарерський Б36, а австрійський Вольфсберг дивом не переграв скромну Гзіру з Мальти. Героєм дня став колишній захисник Десни та Ворскли. Йоонас Тамм в ефектному стрибку замкнув подачу зі штрафного та приніс Стяуа виїзну перемогу над Дунайскою Стредою.

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