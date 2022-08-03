Колишній захисник Ворскли забив ефектний гол за Стяуа в Лізі конференцій, Вакулко допоміг латвійцям втримати нічию
У Лізі конференцій триває третій етап відбору. Сьогодні відбулися перші матчі.
Ліга конференцій, 3 раунд кваліфікації, перші матчі
Рига – Жил Вісенте – 1:1
Голи: Ауреліо, 18 – Боселлі, 63
Віборг – Б36 Торсгавн – 3:0
Голи: Єнсен, 21, Ліманс, 48, Ндіоне, 52
Вольфсберг – Гзіра – 0:0
Дунайска Стреда – Стяуа – 0:1
Гол: Тамм, 69
Юрій Вакулко допоміг Ризі взяти нічию з португальським Жил Вісенте. Українець відіграв весь матч і отримав жовту картку наприкінці першого тайму. Данський Віборг розгромив фарерський Б36, а австрійський Вольфсберг дивом не переграв скромну Гзіру з Мальти. Героєм дня став колишній захисник Десни та Ворскли. Йоонас Тамм в ефектному стрибку замкнув подачу зі штрафного та приніс Стяуа виїзну перемогу над Дунайскою Стредою.
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