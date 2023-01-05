Колишній фланговий захисник Манчестер Юнайтед Фабіо покинув Нант через 5 років у клубі і підписав контракт з Греміо до 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

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Контракт Фабіо з Нантом спливав наприкінці цього сезону, і щоб не відпускати влітку гравця безкоштовно, "канарійки" вирішили продати захисника за невелику суму. Проте розголошувати цю суму Нант не став.

У складі Нанта Фабіо виграв Кубок Франції. Цього сезону він виходив у стартовому складі своєї команди лише три рази, оскільки його почали турбувати травми.

Нагадаємо, що раніше Греміо оголосив про підписання контакту із Луїсом Суаресом.

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