– На піку кар’єри в Ягеллонії у Тараса були пропозиції від інших клубів?

– Так. Йому пропонували контракт турецький Трабзонспор та англійський Лідс, але він ухвалив рішення залишитися, як він каже, вдома, де всі його знають та люблять.

"Команда пожежників з комедійного серіалу": збірна України зазнала "приниження інтелекту" – крінж і фаталіті в Польщі

– А з УПЛ пропозиції були?

– Ним цікавилось Динамо, телефонували агенти, але до конкретики та перемовин справа не дійшла.

– Як Тарас ухвалив рішення виступати за збірну Польщі?

– Він довгий час жив та грав у Польщі, йому зробили пропозицію, і він погодився. Це його особисте рішення, я цього коментувати не хочу.

– За збірну України йому не пропонували грати?

– Яка збірна, якщо у той час його навіть наші клуби не розглядали? Я тоді грав у Першій лізі за алчевську Сталь, і навіть в нашій команді були легіонери, то що тоді говорити за УПЛ? У 2012 році рівень чемпіонату України був дуже високий, – заявив у інтерв'ю Zbirna.com президент академії ФК Ковель Роман Романчук, який близько товаришує з Тарасом Романчуком.

Нагадаємо, нещодавно капітан Ягеллонії гучно нагадав Україні про себе. Він у складі збірної Польщі вийшов на спаринг проти команди Реброва, відзначився голом та святкував перемогу 3:1.

"Краще б ти назвав мене к*рвою, а не бандерівцем": як колишній українець Романчук оскандалився на всю Польщу