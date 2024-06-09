Колишній українець міг перебратися в Динамо або Англію – тепер він у складі іншої збірної засмутив Батьківщину
Кар'єра хавбека Ягеллонії та збірної Польщі Тараса Романчука могла скластися зовсім по-іншому.
– На піку кар’єри в Ягеллонії у Тараса були пропозиції від інших клубів?
– Так. Йому пропонували контракт турецький Трабзонспор та англійський Лідс, але він ухвалив рішення залишитися, як він каже, вдома, де всі його знають та люблять.
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– А з УПЛ пропозиції були?
– Ним цікавилось Динамо, телефонували агенти, але до конкретики та перемовин справа не дійшла.
– Як Тарас ухвалив рішення виступати за збірну Польщі?
– Він довгий час жив та грав у Польщі, йому зробили пропозицію, і він погодився. Це його особисте рішення, я цього коментувати не хочу.
– За збірну України йому не пропонували грати?
– Яка збірна, якщо у той час його навіть наші клуби не розглядали? Я тоді грав у Першій лізі за алчевську Сталь, і навіть в нашій команді були легіонери, то що тоді говорити за УПЛ? У 2012 році рівень чемпіонату України був дуже високий, – заявив у інтерв'ю Zbirna.com президент академії ФК Ковель Роман Романчук, який близько товаришує з Тарасом Романчуком.
Нагадаємо, нещодавно капітан Ягеллонії гучно нагадав Україні про себе. Він у складі збірної Польщі вийшов на спаринг проти команди Реброва, відзначився голом та святкував перемогу 3:1.
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