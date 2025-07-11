– Наскільки здивовані результатом й такою легкою перемогою Шахтаря?

– Не можна сказати, що сильно здивований. Очікувалось, що Шахтар повинен собі такий гандикап створити. Неочікувано, що з таким рахунком, так, але все було по грі.

Шахтар тріумфально дебютував з Тураном – "гірники" забили Ільвесу 6 голів у кваліфікації ЛЄ, Аліссон оформив 2+2

– Які зміни помітили у команді, з якою тепер працює інший тренерський штаб?

– Ще рано говорити. Це буде видно більше на фоні складнішого суперника. Єдине, що дійсно впало в око, – як бразильці відпрацьовували на оборону і в пресингу. Це так. Це інша інтенсивність та інше ставлення до своїх обов'язків. Було помітно при Пушічі, що і в Лізі чемпіонів, і коли ми ще в Лудогорці взимку стикалися з Шахтарем, ті ж бразильці по-іншому грали, ніж в чемпіонаті України. Знаємо, що бразильці завжди на євроарені грають на повну, себе продають, мотивація в них зашкалює. Чи перенесуть вони цей настрій на чемпіонат України при Турані, це вже інше. Так, вчора Аліссон дуже хорошого рівня гру показав, майже кожна дія була гострою. Те, що й вимагається від вінгера. Якщо раніше в Шахтарі переважав більше лівий фланг завдяки Кевіну, ще й коли Зубков пішов, то зараз вже, є два фланги.

– Наскільки здивувала вас рання заміна Судакова раніше?

– Не можу сказати, що здивувала. Все-таки рівень суперника було видно, рахунок був комфортний, а Шахтар має у складі стільки гравців, які на такому рівні безболісно відіграють на цій позиції. Той же Очеретько показав, що він футболіст непоганого рівня. Але маємо враховувати, проти якого суперника була гра.

– У частини вболівальників, видається, інше прочитання – що Судаков не витримує вимог штабу Турана по інтенсивності.

– Та ні. Думаю, це тренерський штаб бачить змогу поберегти провідних футболістів, щоб хтось не травмувався. Плюс це можливість іншим гравцям відчути рівень єврокубків. Бо було ж видно по грі, що Шахтар її контролює повністю після рахунку 3:0. Був навіть такий період пʼять хвилин, коли впевненість переросла в самовпевненість, суперник міг покарати Шахтар. Але гравці взяли себе в руки й довели рахунок до логічного завершення.

– Запитання про Коноплю. Очікувалось, що саме Тобіас зіграє на правому фланзі захисту, але вийшов Юхим, в якого, здавалось би, туманні зараз перспективи у команді. Тепер так не сказати?

– Всі знають рівень Коноплі. Тим більше він гравець національної збірної. Так, десь більше награвався Тобіас, але треба розуміти, що Юхим – специфічний футболіст. В нього колись була проблема – не знаю, чи вона є ще зараз, – що він дуже багато матчів грав на уколах. Тому він по-різному деколи виглядав у тренувальному процесі та на іграх. Йому його травматичність, його болі не дозволяли, але на ігри чемпіонату чи Ліги чемпіонів виходив зовсім інший Конопля. Це я ще памʼятаю, коли ми з ним працювали.

– В підсумку, суттєвіші висновки про Шахтар Турана варто буде робити уже по іграх з Бештакшем. Вчорашня гра мало дала розуміння.

– Ну так, Бешикташ – це вже така команда, зовсім інший рівень. Хоча думаю, що в Шахтаря не має бути проблем і з Бешикташем. Шахтар є Шахтар. Всі ми розуміємо, що за підбором гравців - це найсильніша команда в Україні. Якщо тренерському штабу вдасться їх зробити одною командою, то проблем в чемпіонаті в Україні у них не повинно бути в принципі, – цитує Беньо Tribuna.

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