Мігел Кардосо після тривалої роботи у Шахтарі ніде не може затриматися бодай на два сезони.

Черговим клубом 51-річного португальця став Есперанс. Контракт розрахований на півтора сезону, інформує прес-служба туніського гранда.

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Кардосо був головним тренером Шахтаря U-21 з 2013 по 2016 рік, а потім сезон відпрацював асистентом наставника першої команди Паулу Фонсеки. Самостійна кар'єра поки складається хаотично – Ріу Аве, Нант, Сельта, АЕК, знову Ріу Аве. Ніде Кардосо не затримувався на понад один рік, а з травня 2021-го взагалі сидів без роботи.

Есперанс – один з найтитулованіших клубів Африки. "Криваво-золоті" 32 рази вигравали чемпіонат Тунісу (рекорд), 15 разів Кубок і 4 рази африканську ЛЧ.

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